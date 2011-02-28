Τέλεια εφαρμογή

Αυτή η μαλακή και ευλύγιστη θήκη διαθέτει σχεδίαση που αγκαλιάζει το iPad σας, με εύκολη πρόσφυση και άψογη εφαρμογή. Το διαφανές υλικό ShockStop απορροφά τους κραδασμούς και προφυλάσσει τη συσκευή σας, προσφέροντας συγχρόνως πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και τις θύρες.