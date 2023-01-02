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Προσαρμογέας Bluetooth®

DLM3552/00

Προσαρμογέας Bluetooth με Auracast™

Μείνετε συνδεδεμένοι με αυτόν τον προσαρμογέα μετάδοσης ήχου Bluetooth 5.3 Auracast™ USB-C. Είναι συμβατός με Windows, IOS, Android, Playstation, Xbox και Smart TV. Παρέχεται προσαρμογέας USB-C με θηλυκό βύσμα USB-A.

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Έκδοση Bluetooth 5.3

Προσαρμογέας Bluetooth με Auracast™

  • Συσκευή μετάδοσης ροής ήχου

  • Συνδεσιμότητα Bluetooth

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.