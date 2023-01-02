2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
DLM3552/00
Προσαρμογέας Bluetooth με Auracast™
Μείνετε συνδεδεμένοι με αυτόν τον προσαρμογέα μετάδοσης ήχου Bluetooth 5.3 Auracast™ USB-C. Είναι συμβατός με Windows, IOS, Android, Playstation, Xbox και Smart TV. Παρέχεται προσαρμογέας USB-C με θηλυκό βύσμα USB-A.
Συσκευή μετάδοσης ροής ήχου
Συνδεσιμότητα Bluetooth
Κριτικές