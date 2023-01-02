Προσαρμογέας Bluetooth με Auracast™

Μείνετε συνδεδεμένοι με αυτόν τον προσαρμογέα μετάδοσης ήχου Bluetooth 5.3 Auracast™ USB-C. Είναι συμβατός με Windows, IOS, Android, Playstation, Xbox και Smart TV. Παρέχεται προσαρμογέας USB-C με θηλυκό βύσμα USB-A.