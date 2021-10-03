Πολλές θύρες USB-C και USB-A

Οι πολλές θύρες USB-C και USB-A σας επιτρέπουν να επεκτείνετε το MacBook / MacBook Pro ή άλλη συσκευή με δυνατότητα USB-C, ώστε να συνδέετε όλες τις συσκευές USB που χρειάζεστε κατά τη φόρτιση μέσω φορτιστή USB-C.