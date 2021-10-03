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Μη διαθέσιμο πλέον

Διανομέας USB C

DLK5528C/00

Επέκταση διανομέα USB-C 3.1 σε μίνι διανομέα 5 θυρών

Ευέλικτη επέκταση USB-C 3.1 σε 5 θύρες: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 υποδοχές USB-A 3.0 με ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps. Μέγ. έξοδος Type-C 100 W. Μέγ. έξοδος USB-A 17 W

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Έξοδος USB-C 100 W

Επέκταση διανομέα USB-C 3.1 σε μίνι διανομέα 5 θυρών

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Πολλές θύρες USB-C και USB-A

Οι πολλές θύρες USB-C και USB-A σας επιτρέπουν να επεκτείνετε το MacBook / MacBook Pro ή άλλη συσκευή με δυνατότητα USB-C, ώστε να συνδέετε όλες τις συσκευές USB που χρειάζεστε κατά τη φόρτιση μέσω φορτιστή USB-C.

Έξοδος HDMI για ψηφιακό video υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό ήχο

Έξοδος HDMI για ψηφιακό video υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό ήχο

Η HDMI είναι μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Περιορίζοντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, προσφέρει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατή με DVI.

Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω USB 3.0

Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps USB 3.0.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.