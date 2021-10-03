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Μη διαθέσιμο πλέον
DLK5527C/00
Επέκταση διανομέα USB-C 3.1 σε μίνι διανομέα 4 θυρών
Ένας ευέλικτος διανομέας USB-C 3.1 παρέχει επέκταση σε διανομέα 4 θυρών, συμπεριλαμβανομένων τριών θυρών φόρτισης USB-A 3.0, USB-C,
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps USB 3.0.
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μετάδοσης USB 3.0 5 Gbps, συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις έως ταχύτητα μετάδοσης USB 2.0 480 Mbps.
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