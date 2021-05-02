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Μη διαθέσιμο πλέον

Σέλφι στικ

DLK3605L/00

Απλό και βολικό σέλφι στικ

Το σώμα του προϊόντος διαθέτει συρόμενη και πτυσσόμενη λαβή η οποία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε τρίποδο, καθώς και τηλεχειριστήριο που μπορεί να διαχωριστεί από το σώμα. Δυνατότητα ρύθμισης υπό γωνία για ευρύτερο οπτικό πεδίο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Χειρισμός με ένα κουμπί

Απλό και βολικό σέλφι στικ

Πτυσσόμενο βύσμα για βέλτιστη φορητότητα

Το βύσμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αναδιπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται αυξάνοντας τη φορητότητα κατά τις μετακινήσεις.

Λεπτός φορητός σχεδιασμός

Ο συμπαγής κομψός σχεδιασμός σάς επιτρέπει να έχετε παντού μαζί σας τα δεδομένα σας. Τα αρχεία πολυμέσων και τα έγγραφά σας είναι πάντα στη διάθεσή σας όταν τα χρειάζεστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.