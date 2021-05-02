Απλό και βολικό σέλφι στικ

Το σώμα του προϊόντος διαθέτει συρόμενη και πτυσσόμενη λαβή η οποία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε τρίποδο, καθώς και τηλεχειριστήριο που μπορεί να διαχωριστεί από το σώμα. Δυνατότητα ρύθμισης υπό γωνία για ευρύτερο οπτικό πεδίο.