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Μη διαθέσιμο πλέον
DLK3605L/00
Απλό και βολικό σέλφι στικ
Το σώμα του προϊόντος διαθέτει συρόμενη και πτυσσόμενη λαβή η οποία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε τρίποδο, καθώς και τηλεχειριστήριο που μπορεί να διαχωριστεί από το σώμα. Δυνατότητα ρύθμισης υπό γωνία για ευρύτερο οπτικό πεδίο.
Το βύσμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αναδιπλώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται αυξάνοντας τη φορητότητα κατά τις μετακινήσεις.
Ο συμπαγής κομψός σχεδιασμός σάς επιτρέπει να έχετε παντού μαζί σας τα δεδομένα σας. Τα αρχεία πολυμέσων και τα έγγραφά σας είναι πάντα στη διάθεσή σας όταν τα χρειάζεστε.
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