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Μη διαθέσιμο πλέον

Στήριγμα αυτοκινήτου και γραφείου

DLK3532Q/00

Βάση οχήματος με τεχνολογία ασύρματης φόρτισης Qi

Συνδέστε το κινητό σας. Ο αρθρωτός βραχίονας επιτρέπει την περιστροφή και την ανάκλιση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εύκολη τοποθέτηση του τηλεφώνου

Βάση οχήματος με τεχνολογία ασύρματης φόρτισης Qi

  • 10W

  • Ασύρματη φόρτιση Qi

Σύστημα ανάρτησης στο ταμπλό

Αυτό το σύστημα ανάρτησης στερεώνεται στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου, για ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής και εύκολη πρόσβαση κατά την οδήγηση.

Γρήγορη ασύρματη φόρτιση 10 W

Για απόδοση φόρτισης 10 W, απαιτείται φορτιστής Quick Charge. Αναγνωρίζει το πρότυπο φόρτισης του επιτοίχιου φορτιστή ή του πολύπριζου, για να παρέχει γρηγορότερη φόρτιση αυτόματα.

Για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση της συσκευής με το ένα χέρι

Δύο επεκτεινόμενοι βραχίονες για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση της συσκευής με το ένα χέρι

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.