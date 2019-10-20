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Μη διαθέσιμο πλέον
DLK3532Q/00
Βάση οχήματος με τεχνολογία ασύρματης φόρτισης Qi
Συνδέστε το κινητό σας. Ο αρθρωτός βραχίονας επιτρέπει την περιστροφή και την ανάκλιση.
10W
Ασύρματη φόρτιση Qi
Αυτό το σύστημα ανάρτησης στερεώνεται στους αεραγωγούς του αυτοκινήτου, για ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής και εύκολη πρόσβαση κατά την οδήγηση.
Για απόδοση φόρτισης 10 W, απαιτείται φορτιστής Quick Charge. Αναγνωρίζει το πρότυπο φόρτισης του επιτοίχιου φορτιστή ή του πολύπριζου, για να παρέχει γρηγορότερη φόρτιση αυτόματα.
Δύο επεκτεινόμενοι βραχίονες για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση της συσκευής με το ένα χέρι
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