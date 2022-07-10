Μαγνητική βάση αυτοκινήτου

Προσαρμόστε τη θέση κατά 360 μοίρες με τη ρυθμιζόμενη μπάλα κατεύθυνσης. Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στη γρίλια του κλιματιστικού. Η μαγνητική επιφάνεια παρέχει ασφαλή στερέωση του iPhone (iPhone 12 ή 13 με μαγνητική βάση).