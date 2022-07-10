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Μη διαθέσιμο πλέον

Βάση τηλεφώνου

DLK3425NB/00

Μαγνητική βάση αυτοκινήτου

Προσαρμόστε τη θέση κατά 360 μοίρες με τη ρυθμιζόμενη μπάλα κατεύθυνσης. Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στη γρίλια του κλιματιστικού. Η μαγνητική επιφάνεια παρέχει ασφαλή στερέωση του iPhone (iPhone 12 ή 13 με μαγνητική βάση).

Δείτε όλα τα οφέλη

Για τη γρίλια του κλιματιστικού

Μαγνητική βάση αυτοκινήτου

  • Γρίλια εξαερισμού

  • Μαγνητική βεντούζα

  • για τη σειρά iPhone 12 και 13

Περιστροφή 360 μοιρών για εύκολη πρόσβαση

Αυτό το σύστημα ανάρτησης περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, ώστε να μπορείτε να τοποθετείτε τη συσκευή σας κατακόρυφα ή οριζόντια, παρέχοντας βέλτιστη πρόσβαση και εύκολη προβολή στο αυτοκίνητο.

Σχεδίαση με ισχυρή μαγνητική βεντούζα και αντιολισθητική επιφάνεια

Αυτή η βάση αυτοκινήτου διαθέτει ισχυρή μαγνητική βεντούζα. Προσφέρει εμπειρία προσαρμογής 360 μοιρών για κινητά. Η βάση αυτοκινήτου στερεώνεται σταθερά στην επιφάνεια του αυτοκινήτου με αυτοκόλλητο 3M.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.