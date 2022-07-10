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Μη διαθέσιμο πλέον
DLK3425NB/00
Μαγνητική βάση αυτοκινήτου
Προσαρμόστε τη θέση κατά 360 μοίρες με τη ρυθμιζόμενη μπάλα κατεύθυνσης. Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στη γρίλια του κλιματιστικού. Η μαγνητική επιφάνεια παρέχει ασφαλή στερέωση του iPhone (iPhone 12 ή 13 με μαγνητική βάση).
Γρίλια εξαερισμού
Μαγνητική βεντούζα
για τη σειρά iPhone 12 και 13
Αυτό το σύστημα ανάρτησης περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, ώστε να μπορείτε να τοποθετείτε τη συσκευή σας κατακόρυφα ή οριζόντια, παρέχοντας βέλτιστη πρόσβαση και εύκολη προβολή στο αυτοκίνητο.
Αυτή η βάση αυτοκινήτου διαθέτει ισχυρή μαγνητική βεντούζα. Προσφέρει εμπειρία προσαρμογής 360 μοιρών για κινητά. Η βάση αυτοκινήτου στερεώνεται σταθερά στην επιφάνεια του αυτοκινήτου με αυτοκόλλητο 3M.
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