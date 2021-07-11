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Μη διαθέσιμο πλέον
DLK3423NB/00
Μαγνητική βάση αυτοκινήτου
Δυνατότητα προσαρμογής 360 μοιρών με ρύθμιση της μπάλας κατεύθυνσης. Ασφαλίστε καλά τη βάση στο αυτοκίνητο με το παρεχόμενο αυτοκόλλητο 3M.
Μαγνητική βεντούζα
Αυτό το σύστημα ανάρτησης περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, ώστε να μπορείτε να τοποθετείτε τη συσκευή σας κατακόρυφα ή οριζόντια, παρέχοντας βέλτιστη πρόσβαση και εύκολη προβολή στο αυτοκίνητο.
Αυτή η βάση αυτοκινήτου διαθέτει ισχυρή μαγνητική βεντούζα. Προσφέρει εμπειρία προσαρμογής 360 μοιρών για κινητά. Η βάση αυτοκινήτου στερεώνεται σταθερά στην επιφάνεια του αυτοκινήτου με αυτοκόλλητο 3M.
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