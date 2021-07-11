Περιστροφή 360 μοιρών για εύκολη πρόσβαση

Αυτό το σύστημα ανάρτησης περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, ώστε να μπορείτε να τοποθετείτε τη συσκευή σας κατακόρυφα ή οριζόντια, παρέχοντας βέλτιστη πρόσβαση και εύκολη προβολή στο αυτοκίνητο.