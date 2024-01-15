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DLC6541CB/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C
Καλώδιο υψηλής ποιότητας μήκους 1,2 μέτρων για πρόσθετη ευελιξία κατά τη φόρτιση συσκευών με δυνατότητα USB-C. Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 60W.
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μ.
Μαύρο
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
Σχεδίαση με πλαστική επίστρωση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.
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