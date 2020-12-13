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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5206U/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Micro με πλεκτή θωράκιση
Λειτουργεί με τον επιτοίχιο φορτιστή USB ή τον αυτόματο φορτιστή με υποδοχή USB Micro που ήδη έχετε. Είναι το ιδανικό εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
2 μ.
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
Ορισμένες φορές, ένα μακρύτερο καλώδιο είναι απλώς ό,τι χρειάζεστε για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία
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