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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5206T/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο 3-σε-1 με πλεκτή θωράκιση.
Υποδοχές Micro USB, USB-C και Lightning σε 1 καλώδιο. Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κινητές συσκευές σας.
Συγχρονισμού και φόρτισης
2 m
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
Καλώδιο 3 σε 1: Καλώδιο με 3 βύσματα: Lightning, USB-C, Micro USB σε USB-A. Αυτό το καλώδιο καλύπτει όλα τα αξεσουάρ του κινητού σας.
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