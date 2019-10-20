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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο USB-C σε Lightning

DLC5206L/00

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε Lightning με πλεκτή θωράκιση

Αυτό το καλώδιο USB-C σε Lightning θα σας εξασφαλίσει τη μέγιστη ισχύ από τον φορτιστή PD για το iPhone και το iPad. Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 2 μέτρων για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Δείτε όλα τα οφέλη

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε Lightning με πλεκτή θωράκιση

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 2 m

  • Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση

  • Παροχή ρεύματος

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία

Ορισμένες φορές, ένα μακρύτερο καλώδιο είναι απλώς ό,τι χρειάζεστε για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία

Δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές

Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση

Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο

Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.