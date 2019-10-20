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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5206L/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε Lightning με πλεκτή θωράκιση
Αυτό το καλώδιο USB-C σε Lightning θα σας εξασφαλίσει τη μέγιστη ισχύ από τον φορτιστή PD για το iPhone και το iPad. Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 2 μέτρων για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.
Συγχρονισμού και φόρτισης
2 m
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Παροχή ρεύματος
Ορισμένες φορές, ένα μακρύτερο καλώδιο είναι απλώς ό,τι χρειάζεστε για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση
Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.
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