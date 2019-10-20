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Μη διαθέσιμο πλέον

USB-C σε USB-C

DLC5206C/00

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C με πλεκτή θωράκιση

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 2 μέτρων για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτιση συσκευών USB-C

Δείτε όλα τα οφέλη

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C με πλεκτή θωράκιση

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 2 μ.

  • Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία

Ορισμένες φορές, ένα μακρύτερο καλώδιο είναι απλώς ό,τι χρειάζεστε για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία

Δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές

Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση

Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω USB 3.0

Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps USB 3.0.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.