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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5206C/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C με πλεκτή θωράκιση
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 2 μέτρων για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτιση συσκευών USB-C
Συγχρονισμού και φόρτισης
2 μ.
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Ορισμένες φορές, ένα μακρύτερο καλώδιο είναι απλώς ό,τι χρειάζεστε για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps USB 3.0.
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