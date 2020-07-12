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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5204V/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Lightning με πλεκτή θωράκιση
Συνδέστε το iPhone σας με το Macbook, για να συγχρονίζετε μουσική, εφαρμογές, φωτογραφίες, ενημερώσεις και πολλά ακόμη. Φορτίστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεμένη. Λειτουργεί με τον φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε με υποδοχή USB-C, ενώ αποτελεί ιδανικό εφεδρικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μέτρου
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
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