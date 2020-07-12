Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Lightning με πλεκτή θωράκιση

Συνδέστε το iPhone σας με το Macbook, για να συγχρονίζετε μουσική, εφαρμογές, φωτογραφίες, ενημερώσεις και πολλά ακόμη. Φορτίστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεμένη. Λειτουργεί με τον φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε με υποδοχή USB-C, ενώ αποτελεί ιδανικό εφεδρικό καλώδιο!