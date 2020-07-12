Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Micro με πλεκτή θωράκιση

Λειτουργεί με τον επιτοίχιο φορτιστή USB ή τον αυτόματο φορτιστή με υποδοχή USB Micro που ήδη έχετε. Είναι το ιδανικό εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!