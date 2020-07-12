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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5204U/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Micro με πλεκτή θωράκιση
Λειτουργεί με τον επιτοίχιο φορτιστή USB ή τον αυτόματο φορτιστή με υποδοχή USB Micro που ήδη έχετε. Είναι το ιδανικό εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μ.
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση
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