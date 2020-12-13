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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο 3 σε 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC5204T/00

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο 3-σε-1 με πλεκτή θωράκιση.

Υποδοχές Micro USB, USB-C και Lightning σε 1 καλώδιο. Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κινητές συσκευές σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο 3-σε-1 με πλεκτή θωράκιση.

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 1,2 μέτρου

  • Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση

Εύκαμπτη και ανθεκτική σχεδίαση καλωδίου με πλεκτή θωράκιση

Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω USB 2.0

Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0

Καλώδιο 3 σε 1: Lightning, USB-C, Micro USB

Καλώδιο 3 σε 1: Καλώδιο με 3 βύσματα: Lightning, USB-C, Micro USB σε USB-A. Αυτό το καλώδιο καλύπτει όλα τα αξεσουάρ του κινητού σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.