Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο 3-σε-1 με πλεκτή θωράκιση.

Υποδοχές Micro USB, USB-C και Lightning σε 1 καλώδιο. Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κινητές συσκευές σας.