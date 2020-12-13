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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5204T/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο 3-σε-1 με πλεκτή θωράκιση.
Υποδοχές Micro USB, USB-C και Lightning σε 1 καλώδιο. Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κινητές συσκευές σας.
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μέτρου
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
Καλώδιο 3 σε 1: Καλώδιο με 3 βύσματα: Lightning, USB-C, Micro USB σε USB-A. Αυτό το καλώδιο καλύπτει όλα τα αξεσουάρ του κινητού σας.
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