Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C με πλεκτή θωράκιση

Λειτουργεί με τον φορτιστή USB-C ή τον φορτιστή αυτοκινήτου με υποδοχή USB-C που ήδη έχετε. Είναι το ιδανικό εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!