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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5204C/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C με πλεκτή θωράκιση
Λειτουργεί με τον φορτιστή USB-C ή τον φορτιστή αυτοκινήτου με υποδοχή USB-C που ήδη έχετε. Είναι το ιδανικό εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μέτρου
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps USB 3.0.
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση
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