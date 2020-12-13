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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5204A/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε USB- C με πλεκτή θωράκιση
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 1,2 μέτρων για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτιση συσκευών USB-C
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μέτρου
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση
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