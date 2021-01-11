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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC5203U/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Micro με πλεκτή θωράκιση
Λειτουργεί με τον επιτοίχιο φορτιστή USB ή τον αυτόματο φορτιστή με υποδοχή USB Micro που ήδη έχετε. Είναι το ιδανικό εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
1 μέτρου
Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση
Επιπλέον Kevlar στο καλώδιο φόρτισης για ενισχυμένη αντοχή
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
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