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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο USB σε Micro USB

DLC5203U/00

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Micro με πλεκτή θωράκιση

Λειτουργεί με τον επιτοίχιο φορτιστή USB ή τον αυτόματο φορτιστή με υποδοχή USB Micro που ήδη έχετε. Είναι το ιδανικό εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!

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Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-A σε Micro με πλεκτή θωράκιση

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 1 μέτρου

  • Μαύρο καλώδιο με πλεκτή θωράκιση

Επιπλέον Kevlar στο καλώδιο για πρόσθετη αντοχή

Επιπλέον Kevlar στο καλώδιο φόρτισης για ενισχυμένη αντοχή

Δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές

Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση

Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω USB 2.0

Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.