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DLC4561CB/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 2 μέτρων, για πρόσθετη ευελιξία κατά τη φόρτιση συσκευών με δυνατότητα USB-C. Υποστηρίζει φόρτιση φορητού υπολογιστή 65 Watt με επιτοίχιο φορτιστή GaN.
Συγχρονισμού και φόρτισης
2 μ.
Μαύρο
Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας με τις τελευταίες συμβατές συσκευές τύπου C.
Σχεδίαση με πλαστική επίστρωση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
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