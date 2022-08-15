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Μη διαθέσιμο πλέον

USB-C σε USB-C

DLC3531C/00

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C

Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο 1 μ. για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτιση συσκευών USB-C

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Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 1 μ.

  • Μαύρο

Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω USB 2.0

Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0

Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας

Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας με τις τελευταίες συμβατές συσκευές τύπου C.

Εύκαμπτη και ανθεκτική σχεδίαση καλωδίου

Σχεδίαση με πλαστική επίστρωση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.