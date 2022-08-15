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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC3531C/00
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C σε USB-C
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο 1 μ. για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτιση συσκευών USB-C
Συγχρονισμού και φόρτισης
1 μ.
Μαύρο
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας με τις τελευταίες συμβατές συσκευές τύπου C.
Σχεδίαση με πλαστική επίστρωση για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αντοχή.
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