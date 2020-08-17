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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC3106V/00
Καλώδιο USB-Α σε Lightning
Συνδέστε το iPhone σας με το Macbook, για να συγχρονίζετε μουσική, εφαρμογές, φωτογραφίες, ενημερώσεις και πολλά ακόμη. Φορτίστε τη συσκευή σας ενώ είναι συνδεμένη στον υπολογιστή. Λειτουργεί με το φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε, ενώ αποτελεί ιδανικό εφεδρικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
2 μ.
Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 480Mbps μέσω USB 2.0
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