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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC3106T/00
Καλώδιο 3 σε 1
Υποδοχές Micro USB, USB-C και Lightning σε 1 καλώδιο. Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κινητές συσκευές σας.
Συγχρονισμού και φόρτισης
2 μ.
Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple
Το καλώδιο USB 30 κλώνων είναι απαραίτητο για το συγχρονισμό του iPhone ή του iPod σας με το iTunes, καθώς επίσης και για φόρτιση μέσω του υπολογιστή ή του φορτιστή USB. Μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας, να το φυλάξετε στο γραφείο σας ή να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να μπορείτε πάντα να συνδεθείτε και να φορτίσετε, όταν χρειάζεται.
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
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