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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο 3 σε 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC3106T/00

Καλώδιο 3 σε 1

Υποδοχές Micro USB, USB-C και Lightning σε 1 καλώδιο. Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κινητές συσκευές σας.

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Μήκος 2 μέτρα / 6 πόδια

Καλώδιο 3 σε 1

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 2 μ.

Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple

Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple

Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο

Το καλώδιο USB 30 κλώνων είναι απαραίτητο για το συγχρονισμό του iPhone ή του iPod σας με το iTunes, καθώς επίσης και για φόρτιση μέσω του υπολογιστή ή του φορτιστή USB. Μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας, να το φυλάξετε στο γραφείο σας ή να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να μπορείτε πάντα να συνδεθείτε και να φορτίσετε, όταν χρειάζεται.

Συμβατότητα με τους φορτιστές USB τοίχου ή αυτοκινήτου

Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.