Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο

Το καλώδιο USB 30 κλώνων είναι απαραίτητο για το συγχρονισμό του iPhone ή του iPod σας με το iTunes, καθώς επίσης και για φόρτιση μέσω του υπολογιστή ή του φορτιστή USB. Μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας, να το φυλάξετε στο γραφείο σας ή να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να μπορείτε πάντα να συνδεθείτε και να φορτίσετε, όταν χρειάζεται.