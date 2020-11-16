Καλώδιο USB-C σε Lightning

Συνδέστε το iPhone σας με το Macbook για να συγχρονίζετε μουσική, εφαρμογές, φωτογραφίες, ενημερώσεις και πολλά ακόμη. Φορτίστε τη συσκευή σας ενώ είναι συνδεμένη στον υπολογιστή. Λειτουργεί με το φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε, ενώ αποτελεί ιδανικό εφεδρικό καλώδιο!