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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC3104U/00
Καλώδιο USB 1,2 m σε MIcro
Φορτίστε τη συσκευή σας όταν είναι συνδεδεμένη και λειτουργεί με τον φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε. Είναι η ιδανική επιλογή ως εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μέτρου
Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
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