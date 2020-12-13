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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC3104T/00
Καλώδιο 3 σε 1
Υποδοχές Micro USB, USB-C και Lightning σε 1 καλώδιο. Αυτό το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κινητές συσκευές σας.
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μ.
Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple
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