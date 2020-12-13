Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο

Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.