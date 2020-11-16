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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC3104L/00
Καλώδιο USB-C σε Lightning
Συνδέστε το iPhone σας με το Macbook για να συγχρονίζετε μουσική, εφαρμογές, φωτογραφίες, ενημερώσεις και πολλά ακόμη. Φορτίστε τη συσκευή σας ενώ είναι συνδεμένη στον υπολογιστή. Λειτουργεί με το φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε, ενώ αποτελεί ιδανικό εφεδρικό καλώδιο!
Συγχρονισμού και φόρτισης
1,2 μ.
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας με τις τελευταίες συμβατές συσκευές τύπου C.
Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple
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