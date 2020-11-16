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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο USB-C σε Lightning

DLC3104L/00

Καλώδιο USB-C σε Lightning

Συνδέστε το iPhone σας με το Macbook για να συγχρονίζετε μουσική, εφαρμογές, φωτογραφίες, ενημερώσεις και πολλά ακόμη. Φορτίστε τη συσκευή σας ενώ είναι συνδεμένη στον υπολογιστή. Λειτουργεί με το φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε, ενώ αποτελεί ιδανικό εφεδρικό καλώδιο!

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Καλώδιο USB-C σε Lightning

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 1,2 μ.

Συμβατότητα με τους φορτιστές USB τοίχου ή αυτοκινήτου

Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.

Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας

Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας με τις τελευταίες συμβατές συσκευές τύπου C.

Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple

Τέλειο ανταλλακτικό του καλωδίου Lightning της Apple

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.