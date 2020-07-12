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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο USB-C σε USB-C

DLC3104C/00

Καλώδιο USB-C 1,2 m σε USB-C

Φορτίστε τη συσκευή σας όταν είναι συνδεδεμένη και λειτουργεί με τον φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε. Είναι η ιδανική επιλογή ως εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!

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Καλώδιο USB-C 1,2 m σε USB-C

  • Συγχρονισμού και φόρτισης

  • 1,2 μέτρου

Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο

Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.

Συμβατότητα με τους φορτιστές USB τοίχου ή αυτοκινήτου

Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.