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Μη διαθέσιμο πλέον
DLC2103U/00
USB A σε Micro USB 1,2 μέτρων
Φορτίστε και συνδέστε το τηλέφωνό σας με αυτό το καλώδιο USB Α σε Micro USB. Λειτουργεί με τον φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε και είναι η ιδανική επιλογή ως εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!
Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε χρειάζεται.
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
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