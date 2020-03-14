USB A σε Micro USB 1,2 μέτρων

Φορτίστε και συνδέστε το τηλέφωνό σας με αυτό το καλώδιο USB Α σε Micro USB. Λειτουργεί με τον φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε και είναι η ιδανική επιλογή ως εφεδρικό ή ανταλλακτικό καλώδιο!