Προσαρμογέας Type C σε USB

Επιτρέπει τη σύνδεση USB στις υποδοχές σύνδεσης Type C. Μεταμορφώστε κάθε υποδοχή USB-C σε USB-A και συνδέστε μια μεγάλη ποικιλία συσκευών USB-A, όπως εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, τηλέφωνα, μικρόφωνα, εκτυπωτές και άλλα.