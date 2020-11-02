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Μη διαθέσιμο πλέον

USB-C σε USB-A, θηλυκό

DLC1501A/00

Προσαρμογέας Type C σε USB

Επιτρέπει τη σύνδεση USB στις υποδοχές σύνδεσης Type C. Μεταμορφώστε κάθε υποδοχή USB-C σε USB-A και συνδέστε μια μεγάλη ποικιλία συσκευών USB-A, όπως εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, τηλέφωνα, μικρόφωνα, εκτυπωτές και άλλα.

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Προσαρμογέας Type C σε USB

  • USB 3.0

Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω USB 3.0

Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps USB 3.0.

Λεπτή και ελαφριά σχεδίαση

Χάρη στη λεπτή και εργονομική του σχεδίαση, μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε χωρίς προβλήματα.

Ευέλικτη κατασκευή για εύκολη τοποθέτηση/αφαίρεση

Χάρη στην ευέλικτη κατασκευή της θήκης, μπορείτε να τη βάζετε και να τη βγάζετε εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.