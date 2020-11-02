2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
DLC1501A/00
Προσαρμογέας Type C σε USB
Επιτρέπει τη σύνδεση USB στις υποδοχές σύνδεσης Type C. Μεταμορφώστε κάθε υποδοχή USB-C σε USB-A και συνδέστε μια μεγάλη ποικιλία συσκευών USB-A, όπως εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου, τηλέφωνα, μικρόφωνα, εκτυπωτές και άλλα.
USB 3.0
Υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα μεταφοράς 5 Gbps USB 3.0.
Χάρη στη λεπτή και εργονομική του σχεδίαση, μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε χωρίς προβλήματα.
Χάρη στην ευέλικτη κατασκευή της θήκης, μπορείτε να τη βάζετε και να τη βγάζετε εύκολα.
Κριτικές