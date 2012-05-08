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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Με το σύστημα Component Hi-Fi της Philips μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή από το iPhone/iPod σας, ενώ συγχρόνως το φορτίζετε. Τα ηχεία με το γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα και το περίβλημα αλουμινίου προσδίδουν έναν τόνο πολυτέλειας και κομψότητας, ενώ τα θολοειδή τουίτερ αποδίδουν λεπτομερή και φυσικό ήχο.
βάση για iPhone/iPod
Θολοειδή τουίτερ
100W
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 100W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Τα θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία. Προσφέρουν μια αρμονική μίξη αναλλοίωτου και φυσικού ήχου, λεπτομερή καθαρή φωνή και καθαρούς τόνους των μουσικών οργάνων, εξισορροπώντας τον συνολικό ήχο όταν συνδυαστούν με γούφερ.
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
4.7
από 5
7
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Logist
08/05/2012
Deutschland
Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern
Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.
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Η αξιολογηση έγινε για DCM713 Component micro Hi-Fi system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM713 Component micro Hi-Fi system
joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM713 Chaîne Hi-Fi
Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM713 Chaîne Hi-Fi