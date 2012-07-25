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Μη διαθέσιμο πλέον

σύστημα σύνδεσης για iPod/iPhone

DCM580/12

3.9

| (70) Κριτικές

1 βραβείο

Πύργος ήχου

Απολαύστε περισσότερο και εντονότερο ήχο με τη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας DCM580 της Philips. Ο σχεδιασμός πύργου υποστηρίζει συσκευές iPhone/iPod, CD και USB. Η τεχνολογία LivingSound διανέμει τον ήχο ομοιόμορφα στο δωμάτιο για βέλτιστη εμπειρία ακρόασης.

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Πύργος ήχου

Συνολική ισχύς εξόδου 140W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 140W RMS

H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Σύστημα ηχείων 4.1 με ενσωματωμένο υπογούφερ

Σύστημα ηχείων 4.1 με ενσωματωμένο υπογούφερ.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7246459

Κριτικές

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3.9

από 5

70

Κριτικές

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.

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25/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Fab piece of kit!

Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!

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02/12/2013

België

België

Gewoon weg top

Aanrader voor wie iphone heeft gewoon zuivere klank uit zo een zuil Ben van plan mij de nieuwste te kopen waar je ipad kan insteken.

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