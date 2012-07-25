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Μη διαθέσιμο πλέον
DCM580/12
Πύργος ήχου
Απολαύστε περισσότερο και εντονότερο ήχο με τη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας DCM580 της Philips. Ο σχεδιασμός πύργου υποστηρίζει συσκευές iPhone/iPod, CD και USB. Η τεχνολογία LivingSound διανέμει τον ήχο ομοιόμορφα στο δωμάτιο για βέλτιστη εμπειρία ακρόασης.
H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Σύστημα ηχείων 4.1 με ενσωματωμένο υπογούφερ.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Βραβεία
3.9
από 5
70
Κριτικές
Gurra
25/07/2012
United Kingdom
Great product
Selected the DCM580 after reviewing several different iPod/iPhone docking systems. Its sound quality is on par with the best of them, yet its small footprint makes the DCM580 easier to place within the room than a standard layout system with or without removable speakers. When iOS 5.0 came out, the DCM580 would no longer recognise and charge the phone, but this was easily remedied with a firmware upgrade on a USB stick. Also tested playing back TV sound through TV headphone out to DCM580 aux in, this works fine and is a big improvement on the built in TV speakers. It also plays back music from a Sony Ericsson android phone over USB. The radio is quite sensitive and works fine despite relatively poor reception in my area.
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erictheb
25/10/2011
United Kingdom
Fab piece of kit!
Excellent sound quality. Fills a goodsize room with rich warm sound. Takes upo so little room and looks really sexy!
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Η αξιολογηση έγινε για DCM580 docking station for iPod/iPhone
Imaccer
02/12/2013
België
Gewoon weg top
Aanrader voor wie iphone heeft gewoon zuivere klank uit zo een zuil Ben van plan mij de nieuwste te kopen waar je ipad kan insteken.
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Η αξιολογηση έγινε για DCM580 Docking station voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM580 Docking station voor iPod/iPhone