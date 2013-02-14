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  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Fidelioηχοσύστημα σύνδεσης

DCM5090/10

4.3

| (68) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πύργος ήχου

Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το CD ή το iPod/iPhone/iPad, με τον ευρύ, καθηλωτικό και πεντακάθαρο ήχο LivingSound και PureDigital. Το σύστημα σύνδεσης 3.1 DCM5090/10 της Philips διαθέτει ενσωματωμένο υπογούφερ, ισχύ εξόδου 200W και εύχρηστη βάση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Πύργος ήχου

  • Βάση για iPod/iPhone/iPad

LivingSound για περισσότερο και εντονότερο στερεοφωνικό ήχο

LivingSound για περισσότερο και εντονότερο στερεοφωνικό ήχο

Το LivingSound της Philips, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία, επεκτείνει σημαντικά το ηδυσημείο (την ιδανική θέση ακρόασης στο δωμάτιο) ώστε να απολαμβάνετε πραγματικά καθηλωτική μουσική σε ευρύτερη περιοχή. Συνδυάζοντας πολλές διαδικασίες ήχου, το LivingSound ανακτά τον πλούτο και τις χωρικές λεπτομέρειες του πεδίου ήχου που συχνά χάνονται με ένα συμπαγές ηχοσύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ευρύτερο ηδυσημείο και μεγαλύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του ήχου στο χώρο. Τώρα η μουσική σας απόλαυση δεν περιορίζεται πλέον σε μια μικρή περιοχή. Απολαύστε βέλτιστο στερεοφωνικό ήχο σε μεγαλύτερη εμβέλεια.

Τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας, για απόλυτα καθαρό ήχο

Τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας, για απόλυτα καθαρό ήχο

Η εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας ήχου προσφέρει απόδοση πολύ ανώτερη από τη συμβατική τεχνολογία αναλογικής επεξεργασίας που διαθέτουν οι συσκευές σύνδεσης, οι οποίες χρησιμοποιούν την αναλογική έξοδο ήχου ενός iPod ή ενός iPhone. Αξιοποιώντας την έξοδο ψηφιακού ήχου από iPod ή iPhone και εφαρμόζοντας ψηφιακή επεξεργασία σε κάθε στάδιο του κυκλώματος, παράγεται πολύ μεγαλύτερος λόγος σήματος προς θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι ασύγκριτα καθαρός ήχος με άψογη ισορροπία.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone/iPad

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

68

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system

14/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent music system

Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Awesome product

Stylish design, impeccable sound quality and works well with iPods and iPads.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.