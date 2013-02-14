2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Πύργος ήχου
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το CD ή το iPod/iPhone/iPad, με τον ευρύ, καθηλωτικό και πεντακάθαρο ήχο LivingSound και PureDigital. Το σύστημα σύνδεσης 3.1 DCM5090/10 της Philips διαθέτει ενσωματωμένο υπογούφερ, ισχύ εξόδου 200W και εύχρηστη βάση.
Βάση για iPod/iPhone/iPad
Το LivingSound της Philips, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως ευρεσιτεχνία, επεκτείνει σημαντικά το ηδυσημείο (την ιδανική θέση ακρόασης στο δωμάτιο) ώστε να απολαμβάνετε πραγματικά καθηλωτική μουσική σε ευρύτερη περιοχή. Συνδυάζοντας πολλές διαδικασίες ήχου, το LivingSound ανακτά τον πλούτο και τις χωρικές λεπτομέρειες του πεδίου ήχου που συχνά χάνονται με ένα συμπαγές ηχοσύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ευρύτερο ηδυσημείο και μεγαλύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του ήχου στο χώρο. Τώρα η μουσική σας απόλαυση δεν περιορίζεται πλέον σε μια μικρή περιοχή. Απολαύστε βέλτιστο στερεοφωνικό ήχο σε μεγαλύτερη εμβέλεια.
Η εξελιγμένη τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας ήχου προσφέρει απόδοση πολύ ανώτερη από τη συμβατική τεχνολογία αναλογικής επεξεργασίας που διαθέτουν οι συσκευές σύνδεσης, οι οποίες χρησιμοποιούν την αναλογική έξοδο ήχου ενός iPod ή ενός iPhone. Αξιοποιώντας την έξοδο ψηφιακού ήχου από iPod ή iPhone και εφαρμόζοντας ψηφιακή επεξεργασία σε κάθε στάδιο του κυκλώματος, παράγεται πολύ μεγαλύτερος λόγος σήματος προς θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι ασύγκριτα καθαρός ήχος με άψογη ισορροπία.
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στο σύστημα Philips και να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod/iPhone/iPad κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Το σύστημα φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη.
4.3
από 5
68
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system
Stevie64
14/02/2013
United Kingdom
Excellent music system
Excellent music system, great sound quality easy to use, plays Cd's Ipod Mp3 radio Looks good and is a feature in the room
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system
cobe123
22/07/2012
United Kingdom
Awesome product
Stylish design, impeccable sound quality and works well with iPods and iPads.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM5090 docking sound system