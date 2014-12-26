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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

DCM3175/12

4.5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συμβατό με την υποδοχή Lightning του iPhone 5 και του iPad, αυτό το ηχοσύστημα micro της Philips διαθέτει ενεργό υπογούφερ για πανίσχυρα μπάσα. Η επικλινής σχεδίαση των ηχείων προσφέρει μια εμπειρία στερεοφωνικού ήχου, ενώ η λιτή σχεδίαση ταιριάζει σε κάθε σπίτι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Σύστημα 2.1 έως 80W

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Mini Stereoanlage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Microchaîne

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.