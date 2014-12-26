2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Συμβατό με την υποδοχή Lightning του iPhone 5 και του iPad, αυτό το ηχοσύστημα micro της Philips διαθέτει ενεργό υπογούφερ για πανίσχυρα μπάσα. Η επικλινής σχεδίαση των ηχείων προσφέρει μια εμπειρία στερεοφωνικού ήχου, ενώ η λιτή σχεδίαση ταιριάζει σε κάθε σπίτι.
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Σύστημα 2.1 έως 80W
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Mini Stereoanlage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3175 Microchaîne