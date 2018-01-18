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Μη διαθέσιμο πλέον
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Συμβατό με την υποδοχή Lightning του iPhone 5, αυτό το ηχοσύστημα micro της Philips διαθέτει τεχνολογία wOOx, παράγοντας βαθιά μπάσα. Η επικλινής σχεδίαση των ηχείων προσφέρει μια εμπειρία στερεοφωνικού ήχου, ενώ η λιτή σχεδίαση ταιριάζει σε κάθε σπίτι.
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Ακτινοβολητής μπάσων, έως 50W
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
4.4
από 5
8
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
morgip
18/01/2018
Italia
Bello e pratico
Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro
rem13
13/05/2013
Italia
compatto e potente!
Sorprende per la qualita' del suono e la facilita' d'uso.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro
Meriva22
25/12/2013
France
Design et son sont au rendez vous
Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Microchaîne
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Microchaîne