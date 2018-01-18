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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

DCM3155/12

4.4

| (8) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συμβατό με την υποδοχή Lightning του iPhone 5, αυτό το ηχοσύστημα micro της Philips διαθέτει τεχνολογία wOOx, παράγοντας βαθιά μπάσα. Η επικλινής σχεδίαση των ηχείων προσφέρει μια εμπειρία στερεοφωνικού ήχου, ενώ η λιτή σχεδίαση ταιριάζει σε κάθε σπίτι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Ακτινοβολητής μπάσων, έως 50W

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Μέγιστη ισχύς εξόδου 50W RMS

Μονοκόμματη σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

8

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

18/01/2018

Italia

Italia

Bello e pratico

Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro

13/05/2013

Italia

Italia

compatto e potente!

Sorprende per la qualita' del suono e la facilita' d'uso.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Sistema musicale micro

25/12/2013

France

France

Design et son sont au rendez vous

Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Microchaîne

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3155 Microchaîne

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.