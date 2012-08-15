ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

DCM3060/12

3.9

| (8) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad σας καθώς και άλλες συσκευές μέσω USB Direct και απολαύστε βαθύ ήχο μπάσων χάρη στην τεχνολογία wOOx. Με έξυπνη σχεδίαση που προσφέρει επιλογές τοποθέτησης σε τοίχο, αυτό το ηχοσύστημα micro DCM3060/12 της Philips προσφέρει απίθανο ήχο με υπέροχο στυλ.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • Βάση για iPod/iPhone/iPad

  • 40W

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι που προσδίδει στυλ και κομψότητα

Μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι που προσδίδει στυλ και κομψότητα

Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.9

από 5

8

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Sistema musicale micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Sistema musicale micro

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Microcadena

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Microcadena

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Mini Stereoanlage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Mini Stereoanlage

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.