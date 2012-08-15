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Μη διαθέσιμο πλέον
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Συνδέστε το iPod/iPhone/iPad σας καθώς και άλλες συσκευές μέσω USB Direct και απολαύστε βαθύ ήχο μπάσων χάρη στην τεχνολογία wOOx. Με έξυπνη σχεδίαση που προσφέρει επιλογές τοποθέτησης σε τοίχο, αυτό το ηχοσύστημα micro DCM3060/12 της Philips προσφέρει απίθανο ήχο με υπέροχο στυλ.
Βάση για iPod/iPhone/iPad
40W
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.
3.9
από 5
8
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Sistema musicale micro
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Microcadena
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Microcadena
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Mini Stereoanlage
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3060 Mini Stereoanlage