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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

DCM3020/79

3.1

| (83) Κριτικές

Πλούσιος και ισχυρός ήχος

Πλημμυρίστε το σπίτι σας με μελωδίες από το iPod/iPhone/iPad. Με το μοντέρνο ηχοσύστημα micro της Philips, η κάθε νότα ακούγεται πεντακάθαρη και εμπλουτισμένη με τα ισχυρά μπάσα της τεχνολογίας wOOx. Απλώς συνδέστε τη συσκευή, χωρίς καν να αφαιρέσετε την προστατευτική θήκη.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Πλούσιος και ισχυρός ήχος

  • Βάση για iPod/iPhone/iPad

  • 120W

Θολοειδή τουίτερ για λεπτομερή και φυσικό ήχο

Τα θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία. Προσφέρουν μια αρμονική μίξη αναλλοίωτου και φυσικού ήχου, λεπτομερή καθαρή φωνή και καθαρούς τόνους των μουσικών οργάνων, εξισορροπώντας τον συνολικό ήχο όταν συνδυαστούν με γούφερ.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.1

από 5

83

Κριτικές

04/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great sound quality

Great product, great price. All round overall excellent package

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.