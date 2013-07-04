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Μη διαθέσιμο πλέον
DCM3020/79
Πλούσιος και ισχυρός ήχος
Πλημμυρίστε το σπίτι σας με μελωδίες από το iPod/iPhone/iPad. Με το μοντέρνο ηχοσύστημα micro της Philips, η κάθε νότα ακούγεται πεντακάθαρη και εμπλουτισμένη με τα ισχυρά μπάσα της τεχνολογίας wOOx. Απλώς συνδέστε τη συσκευή, χωρίς καν να αφαιρέσετε την προστατευτική θήκη.
Βάση για iPod/iPhone/iPad
120W
Τα θολοειδή τουίτερ αναπαράγουν καθαρές συχνότητες υψηλού και μεσαίου φάσματος που βελτιώνουν τη συνολική ευκρίνεια του ήχου που παράγεται από τα ηχεία. Προσφέρουν μια αρμονική μίξη αναλλοίωτου και φυσικού ήχου, λεπτομερή καθαρή φωνή και καθαρούς τόνους των μουσικών οργάνων, εξισορροπώντας τον συνολικό ήχο όταν συνδυαστούν με γούφερ.
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.
Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
3.1
από 5
83
Κριτικές
Coxy1961
04/07/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great sound quality
Great product, great price. All round overall excellent package
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system
Prince01
24/05/2013
United Kingdom
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system
RobertS
24/05/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM3020 Micro music system