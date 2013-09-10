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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα Sleek micro

DCM278/12

3.9

| (14) Κριτικές

Πάθος με τον ήχο

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής από το iPhone/iPod σας με εξαιρετική ποιότητα ήχου, ενώ συγχρόνως το φορτίζετε, μέσω του συστήματος μουσικής Sleek micro της Philips. Η επίπεδη σχεδίαση και το μικρό μέγεθος επιτρέπουν την ανάρτηση σε τοίχο, για προσαρμογή σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο. Εφοδιασμένο με USB Direct για επιπλέον επιλογές αναπαραγωγής.

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Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Πάθος με τον ήχο

  • βάση για iPhone/iPod

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

Το ηχοσύστημα Philips έχει συνολική ισχύ εξόδου 10W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

14

Κριτικές

2

10/09/2013

Italia

Italia

OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO

Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi

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02/08/2011

Italia

Italia

Docking Station i-Pod/i-Phone DCM278/12

Prodotto davvero eccezionale nel rapporto qualità/prezzo. Imballo a prova di corriere e spedizione ultrarapida! Scelto e pagato il prodotto nella notte tra sabato e domenica, lo stesso è arrivato all'indirizzo indicato in tempi incredibilmente rapidi (martedì, cioè 2 giorni dopo). Servizio clienti da prendere a modello. Di certo farò ancora acquisti su questo sito. Assolutamente consigliato!

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Η αξιολογηση έγινε για DCM278 Elegante sistema audio micro

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23/03/2010

España

España

Muy recomendable

Buscaba un dispositivo no muy voluminoso y que fuese compatible con las nuevas tecnologias existentes en el mercado. Al final enconte este equipo de musica, de facil instalacion y manejo, compatible con mi ipod y con cualquier otro dispositivo de carga de archivos de musica.

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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