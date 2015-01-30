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Μη διαθέσιμο πλέον
DCM2060/12
Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας
Συνεχίστε την αναπαραγωγή μουσικής από τη φορητή σας συσκευή και μέσα στο σπίτι. Το μουσικό σύστημα micro DCM2060/12 από τη Philips διαθέτει βάση σύνδεσης για iPod/iPhone/iPad, καθώς και USB Direct για φορητές συσκευές. Είτε στον τοίχο είτε στο γραφείο σας, το σύστημα δείχνει υπέροχο.
Βάση για iPod/iPhone/iPad
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
4.0
από 5
20
Κριτικές
Fabriteko
30/01/2015
Italia
Ottimo
Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM2060 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM2060 Sistema musicale micro
Alvigil
08/09/2013
Italia
prodotto eccellente
design splendido suono limpido e chiaro, facilissimo nell'utilizzo, unica pecca e' un po' piccolo per l'I-pad, mae' irrilevante
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM2060 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM2060 Sistema musicale micro
Henry55
09/01/2012
Italia
ottima scelta
Ottimo sotto tutti i punti di vista. Forma innovativa moderna, acustica all'altezza delle aspettative, casse soddisfacenti.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM2060 Sistema musicale micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM2060 Sistema musicale micro