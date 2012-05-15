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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό μικροσύστημα

DCM2020/12

3.7

| (14) Κριτικές

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Φορτίστε το iPod/iPhone/iPad ενώ ακούτε μουσική. Σε αυτό το ηχοσύστημα micro DCM2020/12 της Philips μπορούν να συνδεθούν άλλες φορητές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής μέσω του USB Direct ή του MP3 Link. Απολαύστε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τον βαθύ, ισχυρό ήχο των ηχείων με ανάκλαση μπάσων.

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Πάθος με τον ήχο

Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

  • Βάση για iPod/iPhone/iPad

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση

Το μηχανοκίνητο συρόμενο μπροστινό πορτάκι προσθέτει ακόμα περισσότερο στυλ στον ήδη κομψό σχεδιασμό αυτού του συστήματος. Η κομψή και λειτουργική θύρα που περιβάλλει το δίσκο μετακινείται κάθετα προς τα επάνω και προς τα κάτω με ομαλή κίνηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποτε θελήσετε να αλλάξετε τη μουσική σας. Απλά χαλαρώστε και απολαύστε τη δυναμική απόδοση ήχου ενώ παρακολουθείτε την αναπαραγωγή του δίσκου μέσα από το διάφανο παράθυρο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

14

Κριτικές

2

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM2020 Sistema musicale micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM2020 Sistema musicale micro

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM2020 Micromuzieksysteem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM2020 Micromuzieksysteem

15/05/2012

Italia

Italia

Buon prodotto qualità/prezzo

Ho scelto questo prodotto dopo una accurata selezione dapprima tra i prodotti philips e non e poi solo tra quelli philips direttamente dal sito e devo dire che in base alle caratteristiche e al design mi è sembrato un prodotto davvero valido, anche per il rapporto qualità/prezzo. Lo sto utilizzando da già quasi cinque mesi e il prodotto philips circa l'audio mi ha soddisfatto anche stavolta oltre ad averlo trovato un buon prodotto per le altre caratteristiche tecniche quali ad esempio come base docking.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM2020 Sistema musicale micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCM2020 Sistema musicale micro

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.