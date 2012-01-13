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Μη διαθέσιμο πλέον
Πάθος με τον ήχο
Συνδέστε και φορτίστε το iPod/iPhone σας σε αυτό το σύστημα Micro της Philips για τροφοδοσία και πλούσιο ήχο. Η δυναμική ενίσχυση μπάσων θα μαγέψει τα αφτιά σας, ενώ η κομψή σχεδίαση μικρού μεγέθους αναδεικνύει όλους τους χώρους και μαγνητίζει τις αισθήσεις σας.
Βάση για iPod/iPhone
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.
Πολλά ξυπνητήρια διαθέτουν πλήθος επιλογών αφύπνισης. Αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips σάς ξυπνάει με ραδιοφωνικές μελωδίες ή με τον παραδοσιακό βομβητή. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το επιθυμητό χρονικό διάστημα μουσικής έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε. Ό,τι και εάν αναζητάτε από ένα ξυπνητήρι, είτε αυτό είναι ένας σταθερός τόνος βομβητή για το πρωινό σας ξύπνημα, είτε η ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής για να αποκοιμηθείτε, αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο τα έχει όλα.
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
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4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Brad34
13/01/2012
France
Simplicité et performance de ce produit
Produit compact qui convient à une utilisation quotidienne pour apprécier la musique sous toutes ses formes ! (Du CD au MP3...)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM186 Microchaîne classique
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DCM186 Microchaîne classique