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Μη διαθέσιμο πλέον
DCM105/12
Μουσικός κύβος
Συνδέστε το iPod player. Ακούστε τη μουσική σας με ένα απλό χειριστήριο. Υπέροχος ήχος και κομψός σχεδιασμός. Χαλαρώστε και απολαύστε τη μουσική σας όλη την ημέρα, ακριβώς όπως σας αρέσει.
Σταθμός σύνδεσης iPod
Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle. Το συμπαγές σύστημα χωρά σε κάθε δωμάτιο χάρη στον κομψό σχεδιασμό και στο μέγεθός του.
Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod
Η Philips είναι γνωστό ότι κατασκευάζει προϊόντα, τα οποία είναι συμβατά με πολλούς δίσκους που είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD,CD-R και CD-RW. Ένα μόνο CD μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 ώρες μουσικής. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.
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