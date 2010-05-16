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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα Cube micro

DCM105/12

Μουσικός κύβος

Συνδέστε το iPod player. Ακούστε τη μουσική σας με ένα απλό χειριστήριο. Υπέροχος ήχος και κομψός σχεδιασμός. Χαλαρώστε και απολαύστε τη μουσική σας όλη την ημέρα, ακριβώς όπως σας αρέσει.

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Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod

Μουσικός κύβος

  • Σταθμός σύνδεσης iPod

Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle

Συμπαγής σχεδίαση που ταιριάζει σε κάθε χώρο, σε κάθε lifestyle. Το συμπαγές σύστημα χωρά σε κάθε δωμάτιο χάρη στον κομψό σχεδιασμό και στο μέγεθός του.

Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod

Αναπαραγωγή μουσικής και επαναφόρτιση iPod

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Η Philips είναι γνωστό ότι κατασκευάζει προϊόντα, τα οποία είναι συμβατά με πολλούς δίσκους που είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD,CD-R και CD-RW. Ένα μόνο CD μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 ώρες μουσικής. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.