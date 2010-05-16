Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Η Philips είναι γνωστό ότι κατασκευάζει προϊόντα, τα οποία είναι συμβατά με πολλούς δίσκους που είναι διαθέσιμοι στην αγορά. Το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD,CD-R και CD-RW. Ένα μόνο CD μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 ώρες μουσικής. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.