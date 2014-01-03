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Μη διαθέσιμο πλέον

Μουσικό σύστημα micro

DCB2077/10

2.5

| (2) Κριτικές

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

Συνδεθείτε και ακούστε μουσική από το iPod/iPhone/iPad ή ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και απολαύστε πεντακάθαρα κανάλια DAB+. Το ηχοσύστημα micro DCB2077/10 Philips προσφέρει εκπληκτικό ήχο και διαθέτει υπέροχη εμφάνιση που στολίζει το χώρο σας, είτε το αναρτήσετε στον τοίχο είτε το τοποθετήσετε σε κάποια επιφάνεια.

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Πάθος με τον ήχο

Ήχος που ταιριάζει στο σπίτι σας

  • Βάση για iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.5

από 5

2

Κριτικές

5
3
2

03/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

compact but dynamic

This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCB2077 Micro music system

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DCB2077 Micro music system

01/03/2014

Suisse

Suisse

Tonqualität schlecht!

Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!

Η αξιολογηση έγινε για DCB2077 Mini Stereoanlage

Η αξιολογηση έγινε για DCB2077 Mini Stereoanlage

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.