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Μη διαθέσιμο πλέον

μουσικό σύστημα σύνδεσης

DC5070/10

4.5

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε μουσική από το iPod/iPhone/iPad με μοναδικό ήχο

Απολαύστε επιβλητικό ήχο χάρη στο σύστημα σύνδεσης της Philips με σχεδιασμό πύργου που διαθέτει ηχείο 2.1, ισχυρό ενσωματωμένο υπογούφερ και έξοδο ισχύος 120 W. Επίσης, αυτό το μοναδικό κομψό ηχείο αποτελεί εύχρηστη βάση σύνδεσης για το iPod/iPhone/iPad σας.

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Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε μουσική από το iPod/iPhone/iPad με μοναδικό ήχο

  • Βάση για iPod/iPhone/iPad

Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 120W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 120W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Μοναδικός σχεδιασμός πύργου που ταιριάζει στο lifestyle σας

Μοναδικός σχεδιασμός πύργου που ταιριάζει στο lifestyle σας.

Ένα μόνο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα και το iPod

Ένα μόνο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα και το iPod

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

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Η αξιολογηση έγινε για DC5070 sistema docking

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Η αξιολογηση έγινε για DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC5070 Station d'accueil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC5070 dockinggeluidssysteem

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC5070 dockinggeluidssysteem

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.