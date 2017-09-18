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Μη διαθέσιμο πλέον
Απολαύστε μουσική από το iPod/iPhone/iPad με μοναδικό ήχο
Απολαύστε επιβλητικό ήχο χάρη στο σύστημα σύνδεσης της Philips με σχεδιασμό πύργου που διαθέτει ηχείο 2.1, ισχυρό ενσωματωμένο υπογούφερ και έξοδο ισχύος 120 W. Επίσης, αυτό το μοναδικό κομψό ηχείο αποτελεί εύχρηστη βάση σύνδεσης για το iPod/iPhone/iPad σας.
Βάση για iPod/iPhone/iPad
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 120W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Μοναδικός σχεδιασμός πύργου που ταιριάζει στο lifestyle σας.
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4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC5070 sistema docking
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC5070 sistema docking
18/01/2012
France
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC5070 Station d'accueil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC5070 Station d'accueil
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC5070 dockinggeluidssysteem
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC5070 dockinggeluidssysteem