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Μη διαθέσιμο πλέον
DC350/12
Μουσικό σύστημα για στελέχη επιχειρήσεων
Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας DC350 της Philips αναπαράγει μουσική από iPhone/iPod και ραδιόφωνο. Διαθέτει σύνδεση για iPhone/iPod για συγχρονισμό της μουσικής, του ημερολογίου και της λίστας εργασιών από τον υπολογιστή. Ο δέκτης Bluetooth® επιτρέπει κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο ή ροή μουσικής hands-free.
Όλα τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου Philips με Bluetooth είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth για τηλεφωνικές κλήσεις hands-free και μετάδοση μουσικής από τηλέφωνα με δυνατότητα Bluetooth και άλλες συσκευές ήχου. Η διαδικασία σύζευξης είναι τόσο εύκολη όπως με τα κλασικά ακουστικά Bluetooth. Μπορείτε να μεταφέρετε τις επαφές του τηλεφώνου σας και να αποθηκεύσετε τον αγαπημένο σας τηλεφωνικό κατάλογο στο σύστημα. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε εύκολα τις κλήσεις σας πίσω στο τηλέφωνο για ιδιωτικές συνομιλίες. Με το Bluetooth, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς προβλήματα και να οδηγήσετε με ασφάλεια με τα δύο χέρια σας στο τιμόνι.
Βραβεία
2.4
από 5
5
Κριτικές
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Η αξιολογηση έγινε για DC350 station d'accueil pour baladeur
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Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Η αξιολογηση έγινε για DC350 station d'accueil pour baladeur
Η αξιολογηση έγινε για DC350 station d'accueil pour baladeur
Απαιτείται iPhone για τη χρήση των λειτουργιών ανοιχτής συνομιλίας