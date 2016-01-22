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Μη διαθέσιμο πλέον

σύστημα ψυχαγωγίας - σύνδεσης

DC350/12

2.4

| (5) Κριτικές

1 βραβείο

Μουσικό σύστημα για στελέχη επιχειρήσεων

Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας DC350 της Philips αναπαράγει μουσική από iPhone/iPod και ραδιόφωνο. Διαθέτει σύνδεση για iPhone/iPod για συγχρονισμό της μουσικής, του ημερολογίου και της λίστας εργασιών από τον υπολογιστή. Ο δέκτης Bluetooth® επιτρέπει κλήσεις στο κινητό τηλέφωνο ή ροή μουσικής hands-free.

Δείτε όλα τα οφέλη

σύνδεση, συγχρονισμός και αναπαραγωγή

Μουσικό σύστημα για στελέχη επιχειρήσεων

Αυτόματος συγχρονισμός ημερολογίου iPhone/iPod και των επαφών από τον υπολογιστή μέσω USB

Bluetooth για κλήσεις hands-free

Bluetooth για κλήσεις hands-free

Όλα τα ηχοσυστήματα αυτοκινήτου Philips με Bluetooth είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένη μονάδα Bluetooth για τηλεφωνικές κλήσεις hands-free και μετάδοση μουσικής από τηλέφωνα με δυνατότητα Bluetooth και άλλες συσκευές ήχου. Η διαδικασία σύζευξης είναι τόσο εύκολη όπως με τα κλασικά ακουστικά Bluetooth. Μπορείτε να μεταφέρετε τις επαφές του τηλεφώνου σας και να αποθηκεύσετε τον αγαπημένο σας τηλεφωνικό κατάλογο στο σύστημα. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε εύκολα τις κλήσεις σας πίσω στο τηλέφωνο για ιδιωτικές συνομιλίες. Με το Bluetooth, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς προβλήματα και να οδηγήσετε με ασφάλεια με τα δύο χέρια σας στο τιμόνι.

Κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth

Κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7246485

Κριτικές

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2.4

από 5

5

Κριτικές

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Η αξιολογηση έγινε για DC350 station d'accueil pour baladeur

Η αξιολογηση έγινε για DC350 station d'accueil pour baladeur

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC350 entertainmentsysteem met dock

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Η αξιολογηση έγινε για DC350 station d'accueil pour baladeur

Η αξιολογηση έγινε για DC350 station d'accueil pour baladeur

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Απαιτείται iPhone για τη χρήση των λειτουργιών ανοιχτής συνομιλίας