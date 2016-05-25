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Μη διαθέσιμο πλέον

σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone

DC295/12

4.5

| (10) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

Ξυπνήστε χαλαρά με την καλύτερη μουσική από το iPhone/iPod/iPad σας μέσω της υποδοχής Lightning, ή με τα τελευταία νέα από το ραδιόφωνο. Κάντε τα πρωινά σας πιο φωτεινά με κρυστάλλινο ήχο και προσθέστε μια κομψή πινελιά στην κρεβατοκάμαρά σας, χάρη στο αλουμινένιο περίβλημα.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το σύστημα σύνδεσης iPod/iPhone/iPad

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone/iPad

  • FM, διπλό ξυπνητήρι

  • 10 W, αποθήκευση ώρας και αφύπνισης

Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς της ζωής σας

Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς της ζωής σας

Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες αφύπνισης για τις καθημερινές και το σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες αφύπνισης κάθε βράδυ.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

10

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

25/05/2016

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät mit einem guten Sound

Das Gerät ist sehr gut. Design finde ich sehr ansprechend. Die Bediennung ist einfach und intuitiv. Das Display ist nicht überladen mit Texten und sehr gut lesbar. Den Sound finde ich schon erstaunlich für diese Gerätegröße. Also ein rundum gelungenes Gerät.

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Η αξιολογηση έγινε για DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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Η αξιολογηση έγινε για DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

06/01/2016

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Mooi design en goed geluid

Is niet de goed koopste maar ziet er chique uit en doet wat hij moet doen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC295 Docking station voor iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC295 Docking station voor iPod/iPhone

16/03/2014

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Design ist Geschmackssache. mir gefällt es. Der Sound ist sehr gut. Die Anbindung mit dem IPad & IPod funktioniert problemlos. Die Bedienungstasten sind sehr komfortabel und gut positioniert. Die Fernbedienung ist übersichtlich sortiert. Das Gerät wäre unschlagbar wenn man noch Internetradio darin implementiert hätte.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC295 Dockingstation für iPhone/iPod

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.