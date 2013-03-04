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Μη διαθέσιμο πλέον
Πρωινό ξύπνημα
Ακούστε πλούσιο και καθαρό ήχο από το iPod/iPhone/iPad, με αυτόν το σταθμό σύνδεσης DC291/12 της Philips από αλουμίνιο. Ακούστε μουσική και ταυτόχρονα φορτίστε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιήστε τη βάση σαν ξυπνητήρι, για να σηκώνεστε με την αγαπημένη σας μουσική ή τον ραδιοφωνικό σταθμό.
Αλουμίνιο
Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες αφύπνισης για τις καθημερινές και το σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες αφύπνισης κάθε βράδυ.
H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Το χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο είναι ελαφρύ και μπορεί να αντέξει στις υψηλότερες θερμοκρασίες, παρέχοντας υψηλή αντοχή και σκληρότητα, καθώς και καλή αντιδιαβρωτική προστασία.
4.1
από 5
35
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
killer1479
04/03/2013
United Kingdom
brilliant system
ordered this item, as i couldnt find an iPad dock that suited my taste.. and all i can say is, that im very happy i bought this, the unit is lovely to look at, nicely designed, with a beautiful sound to it, the delivery was superb and fast also.. i'll be sure to order directly from philips again in the near future :D
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graham1
05/02/2012
United Kingdom
Amazing
This is the first ipod dock i have bought and im so glad i did,the quality of the music is so rich and the bass is super impresive for a unit of this size,it is really simple to use and set up and well worth the money.A couple of friends that have seen it have gone out to purchase the same model the first and last ipod dock i think i will need to buy amazing
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Lalelu
18/04/2014
Deutschland
Toller Ton!
Das Gerät hat einen außergewöhnlichen, guten Klang.
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Η αξιολογηση έγινε για DC291 Dockingstation für iPod/iPhone/iPad