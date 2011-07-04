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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι για iPod/iPhone

DC220/12

3.9

| (9) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

Ξεκινήστε τη μέρα σας με κέφι, με το ραδιορολόι της Philips για iPhone/iPod, και απολαύστε τις αγαπημένες σας μελωδίες με εκπληκτικό ήχο. Το ξυπνητήρι διαθέτει διαφορετικές ρυθμίσεις για τις καθημερινές και για τα σαββατοκύριακα, καθώς επίσης και λειτουργία ραδιοφώνου FM και MP3 link για ακόμα περισσότερες μουσικές επιλογές.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με μελωδίες από το iPhone/iPod σας

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς της ζωής σας

Ξυπνητήρι με ρυθμίσεις για καθημερινές/σαββατοκύριακο, για να ακολουθεί τους ρυθμούς της ζωής σας

Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες αφύπνισης για τις καθημερινές και το σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες αφύπνισης κάθε βράδυ.

Ξυπνήστε με μουσική iPod/iPhone/ραδιόφωνο

Απαλό ξύπνημα με αυξανόμενη ένταση αφύπνισης

Απαλό ξύπνημα με αυξανόμενη ένταση αφύπνισης

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

9

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

04/07/2011

Italia

Italia

Contento del mio acquisto

Mi trovo molto bene, ottimo sound ( non è uno stereo ma amplifica molto bene l'ipod) ideale per la camera mi trovo bene come sveglia e adoro la modalità sleep. Unico contro l'alimentatore un po ingombrante e scomodo. Sono molto conteto del mio acquisto!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC220 Radiosveglia per iPod/iPhone

24/04/2022

Österreich

Österreich

Tolles Produkt, sehr langlebig

Habe das Gerät nun seit über 10 Jahren und funktioniert noch immer hervorragend, auch der Klang ist für einen Radiowecker wirklich Top!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Ημερομηνία χρήσης 2020-04-24

16/06/2023

Deutschland

Deutschland

Qualität

Habe das Gerät 11/12 Jahre jetzt gehabt. Nun ist Anfang des Jahres der Lautsprecher ausgefallen. Hat immer gute und zuverlässige Dienste geleistet.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Ημερομηνία χρήσης 2021-06-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DC220 Radiowecker für iPod/iPhone

Ημερομηνία χρήσης 2021-06-16

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.