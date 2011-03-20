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Μη διαθέσιμο πλέον
DC190/12
Ξυπνήστε με τις αγαπημένες σας μελωδίες
Ξυπνήστε με μουσική από το iPod με τη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας DC190 της Philips. Με διπλή αφύπνιση, το κομψό σύστημα με φινίρισμα από καθρέφτη σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε την ημέρα σας με μουσική και από άλλες φορητές συσκευές μέσω του MP3 Link.
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 3W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες αφύπνισης για τις καθημερινές και το σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες αφύπνισης κάθε βράδυ.
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
3.8
από 5
13
Κριτικές
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Πλεονεκτήματα
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Μειονεκτήματα
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
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Ημερομηνία χρήσης 2026-09-01
Η αξιολογηση έγινε για DC190 sistema docking
Ημερομηνία χρήσης 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC190 sistema docking
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DC190 sistema docking