Μαλακά θολοειδή τουίτερ PEI για ζεστούς και ανάγλυφους τόνους

Το PEI (πολυαιθεριμίδιο) είναι ιδανικό υλικό για θόλους τουίτερ χάρη στο ελαφρύ βάρος του και στην υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, καθώς και την υψηλή σταθερότητα και την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Στο εσωτερικό του τουίτερ, το μικρό διάφραγμα (το άνοιγμα της θόλου) παράγει ήχους υψηλών συχνοτήτων. Αυτοί οι θόλοι PEI μπορούν να συλλάβουν ακόμα και τις υψηλότερες μουσικές νότες για να δημιουργήσουν στη μουσική σας ζεστά πρίμα πλήρους εύρους. Το θολωτό σχήμα επιτρέπει επίσης την εξάπλωση του ήχου, ώστε να μπορείτε να ακούτε τις υψηλές νότες από κάθε κάθισμα στο αυτοκίνητο.