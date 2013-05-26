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Μη διαθέσιμο πλέον
CSP6911/00
Το φορητό σας music theater
Ζήστε την απόλυτη ακουστική εμπειρία με τα στερεοφωνικά ηχεία αυτοκινήτου CSP6911 της Philips. Αυτά τα ηχεία 16x24 εκ. και 3 δρόμων έχουν μέγιστη ισχύ στα 300 W και διαθέτουν οβάλ κωνικό σχέδιο από πολυπροπυλένιο με μαλακό θολοειδές τουίτερ PEI, ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες και τα βαθιά μπάσα.
6 x 9"
3 δρόμων
Μέγιστη ισχύς 300 W
Το PEI (πολυαιθεριμίδιο) είναι ιδανικό υλικό για θόλους τουίτερ χάρη στο ελαφρύ βάρος του και στην υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, καθώς και την υψηλή σταθερότητα και την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Στο εσωτερικό του τουίτερ, το μικρό διάφραγμα (το άνοιγμα της θόλου) παράγει ήχους υψηλών συχνοτήτων. Αυτοί οι θόλοι PEI μπορούν να συλλάβουν ακόμα και τις υψηλότερες μουσικές νότες για να δημιουργήσουν στη μουσική σας ζεστά πρίμα πλήρους εύρους. Το θολωτό σχήμα επιτρέπει επίσης την εξάπλωση του ήχου, ώστε να μπορείτε να ακούτε τις υψηλές νότες από κάθε κάθισμα στο αυτοκίνητο.
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