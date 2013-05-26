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Μη διαθέσιμο πλέον

Ομοαξονικό ηχείο αυτοκινήτου

CSP6911/00

Το φορητό σας music theater

Ζήστε την απόλυτη ακουστική εμπειρία με τα στερεοφωνικά ηχεία αυτοκινήτου CSP6911 της Philips. Αυτά τα ηχεία 16x24 εκ. και 3 δρόμων έχουν μέγιστη ισχύ στα 300 W και διαθέτουν οβάλ κωνικό σχέδιο από πολυπροπυλένιο με μαλακό θολοειδές τουίτερ PEI, ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες και τα βαθιά μπάσα.

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με στερεοφωνικά ηχεία 3 δρόμων για συναρπαστικές ακουστικές εμπειρίες

Το φορητό σας music theater

  • 6 x 9"

  • 3 δρόμων

  • Μέγιστη ισχύς 300 W

Χειρισμός ισχύος 50W RMS

Οβάλ κωνικό σχέδιο από πολυπροπυλένιο με εμπλουτισμένη, βαθιά ενίσχυση μπάσων

Οβάλ κωνικό σχέδιο από πολυπροπυλένιο με εμπλουτισμένη, βαθιά ενίσχυση μπάσων

Μαλακά θολοειδή τουίτερ PEI για ζεστούς και ανάγλυφους τόνους

Μαλακά θολοειδή τουίτερ PEI για ζεστούς και ανάγλυφους τόνους

Το PEI (πολυαιθεριμίδιο) είναι ιδανικό υλικό για θόλους τουίτερ χάρη στο ελαφρύ βάρος του και στην υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, καθώς και την υψηλή σταθερότητα και την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Στο εσωτερικό του τουίτερ, το μικρό διάφραγμα (το άνοιγμα της θόλου) παράγει ήχους υψηλών συχνοτήτων. Αυτοί οι θόλοι PEI μπορούν να συλλάβουν ακόμα και τις υψηλότερες μουσικές νότες για να δημιουργήσουν στη μουσική σας ζεστά πρίμα πλήρους εύρους. Το θολωτό σχήμα επιτρέπει επίσης την εξάπλωση του ήχου, ώστε να μπορείτε να ακούτε τις υψηλές νότες από κάθε κάθισμα στο αυτοκίνητο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.